Новости про недвижимость в Екатеринбурге

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Новости про недвижимость в Екатеринбурге

Сообщение zevc » Сегодня, 17:37

Где можно почитать актуальные новости про недвижимость в Екатеринбурге?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Новости про недвижимость в Екатеринбурге

Сообщение klonik » Сегодня, 17:39

Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://66.ru/news/misc/254797/ В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны) Сейчас массу материалов можно найти просто погуглив, так что вы бы могли и не задавать тут этот вопрос. Но раз уж сделали это, то грех вам не помочь)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя