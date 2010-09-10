Сообщение klonik » Сегодня, 20:43

Девочки, посоветуйте, пожалуйста, оригинальный подарок для мужа на годовщину свадьбы. Хочу что-то элегантное и стильное, чтобы он мог носить это в повседневной жизни или на мероприятия. Что-то в духе аксессуаров, но не слишком броское.