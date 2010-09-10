Подскажите
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Подскажите
Девочки, посоветуйте, пожалуйста, оригинальный подарок для мужа на годовщину свадьбы. Хочу что-то элегантное и стильное, чтобы он мог носить это в повседневной жизни или на мероприятия. Что-то в духе аксессуаров, но не слишком броское.
Re: Подскажите
Привет! У меня недавно был такой же вопрос, когда выбирала подарок мужу на день рождения. Очень стильно смотрятся запонки, они добавляют изысканности к любому образу. Советую купить запонки, выбор огромный, и можно подобрать на любой вкус. Муж был в восторге, носит их постоянно!
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