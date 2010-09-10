Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:43

Девочки, посоветуйте, пожалуйста, оригинальный подарок для мужа на годовщину свадьбы. Хочу что-то элегантное и стильное, чтобы он мог носить это в повседневной жизни или на мероприятия. Что-то в духе аксессуаров, но не слишком броское.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2221
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 47 минут назад

Привет! У меня недавно был такой же вопрос, когда выбирала подарок мужу на день рождения. Очень стильно смотрятся запонки, они добавляют изысканности к любому образу. Советую купить запонки, выбор огромный, и можно подобрать на любой вкус. Муж был в восторге, носит их постоянно!
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