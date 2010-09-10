Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 29 минут назад

Добрый день! У меня в планах, в ближайшее время приобрести новый автомобиль. Буду выбирать из китайских моделей, правда вообще даже еще не знаю на какую модель положить взгляд. Кто разбирается в машинах, посоветуйте мне какой автомобиль лучше купить?
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