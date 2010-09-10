Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:40

Добрый день! У меня в планах, в ближайшее время приобрести новый автомобиль. Буду выбирать из китайских моделей, правда вообще даже еще не знаю на какую модель положить взгляд. Кто разбирается в машинах, посоветуйте мне какой автомобиль лучше купить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Здравствуйте, сейчас на рынке очень много китайских автомобилей. Можно даже купить очень выгодно, если попасть на какую-нибудь скидку или специальное предложение. А вы не хотите купить новый Хавал? Среди моих знакомых многие кто поменял европейские автомобили купили эту марку автомобиля и пока никаких негативных отзывов не слышала. Ценник, конечно у него не из дешевых, но по качеству говорят очень даже хорошие они. Есть разные модели, даже есть с полным приводом. Посмотрите на такую марку, если финансовая возможность есть у вас. А так вполне неплохие автомобили, почитайте о них в интернете.
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