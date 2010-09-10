Сообщение zevc » Сегодня, 11:40

Добрый день! У меня в планах, в ближайшее время приобрести новый автомобиль. Буду выбирать из китайских моделей, правда вообще даже еще не знаю на какую модель положить взгляд. Кто разбирается в машинах, посоветуйте мне какой автомобиль лучше купить?