Сообщение klonik » 25 минут назад

Здравствуйте, я тут услышала, что можно как-то рассчитать ипотеку. Которую я могу получить в Нидерландах, может в курсе кто-то как это можно сделать? Просто собираюсь иммигрировать в Нидерланды и хотелось бы хотя бы узнать примерную сумму.