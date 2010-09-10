Ипотека в Нидерландах
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Ипотека в Нидерландах
Здравствуйте, я тут услышала, что можно как-то рассчитать ипотеку. Которую я могу получить в Нидерландах, может в курсе кто-то как это можно сделать? Просто собираюсь иммигрировать в Нидерланды и хотелось бы хотя бы узнать примерную сумму.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость