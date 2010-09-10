Ипотека в Нидерландах

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ипотека в Нидерландах

Сообщение klonik » 25 минут назад

Здравствуйте, я тут услышала, что можно как-то рассчитать ипотеку. Которую я могу получить в Нидерландах, может в курсе кто-то как это можно сделать? Просто собираюсь иммигрировать в Нидерланды и хотелось бы хотя бы узнать примерную сумму.
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