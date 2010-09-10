Ипотека в Нидерландах
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Ипотека в Нидерландах
Здравствуйте, я тут услышала, что можно как-то рассчитать ипотеку. Которую я могу получить в Нидерландах, может в курсе кто-то как это можно сделать? Просто собираюсь иммигрировать в Нидерланды и хотелось бы хотя бы узнать примерную сумму.
Re: Ипотека в Нидерландах
Добрый день, ипотеку в Нидерландах можно рассчитать с помощью ипотечного калькулятора. Который вы сможете найти тут https://newaparts.com/en/services/mortg ... etherlands . Если вы хотите купить недвижимость, сначала вам нужно узнать максимальную сумму, которую вы можете взять в кредит. Это определит стоимость, в котором вы можете искать жильё в Нидерландах. На самом деле ничего сложного с расчетом ипотеки в Нидерландах нет, мне кажется каждый сможет разобраться. Наоборот мне кажется, что благодаря такому калькулятору люди представляют сумму которая может быть использована ими. Если вы хотите иммигрировать, то конечно, стоит обратиться к этому калькулятору.
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