Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2226
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:15

Добрый день, если вы в курсе где можно купить смазку TF-15 с доставкой в большом объеме я вам буду очень признательна за информацию. Говорят, что ее не так легко сейчас добыть. Поэтому я решила спросить у вас, вдруг что-нибудь вы мне подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2226
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:11

Здравствуйте, купить смазку tf-15 с доставкой можно в компании Smt-import. Она занимается поставкой продуктов из-за границы. Работает уже на протяжении более 20 лет и предлагает отличные продукты. Если говорить, конкретно об этой смазки. Я вам с уверенностью могу сказать, что она по качеству очень хорошая. У нее отличная устойчивость к температурным колебаниям. Сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне от -34°C до 315°C, что позволяет использовать её как в арктических, так и в жарких условиях. Кроме этого у нее отличная защита от коррозии и ржавчины. Ингибиторы в составе обеспечивают долгосрочную защиту от коррозии, что продлевает срок службы оборудования.
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