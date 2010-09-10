Подскажите
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Подскажите
Добрый день, если вы в курсе где можно купить смазку TF-15 с доставкой в большом объеме я вам буду очень признательна за информацию. Говорят, что ее не так легко сейчас добыть. Поэтому я решила спросить у вас, вдруг что-нибудь вы мне подскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, купить смазку tf-15 с доставкой можно в компании Smt-import. Она занимается поставкой продуктов из-за границы. Работает уже на протяжении более 20 лет и предлагает отличные продукты. Если говорить, конкретно об этой смазки. Я вам с уверенностью могу сказать, что она по качеству очень хорошая. У нее отличная устойчивость к температурным колебаниям. Сохраняет свои свойства в широком температурном диапазоне от -34°C до 315°C, что позволяет использовать её как в арктических, так и в жарких условиях. Кроме этого у нее отличная защита от коррозии и ржавчины. Ингибиторы в составе обеспечивают долгосрочную защиту от коррозии, что продлевает срок службы оборудования.
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