Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2226
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:20

Мы с коллегами планируем корпоратив на открытой площадке, но боимся, что погода испортит праздник. Кто-то знает, где можно арендовать хорошие шатры для такой компании?
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