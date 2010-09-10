Подскажите
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Подскажите
Мы с коллегами планируем корпоратив на открытой площадке, но боимся, что погода испортит праздник. Кто-то знает, где можно арендовать хорошие шатры для такой компании?
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