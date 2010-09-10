Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2226 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 20:20 Мы с коллегами планируем корпоратив на открытой площадке, но боимся, что погода испортит праздник. Кто-то знает, где можно арендовать хорошие шатры для такой компании? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»