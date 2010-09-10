Окна

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2230
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Девочки, привет! Хочу у себя в квартире обновить окна. Сейчас стоят пластиковые, а я хочу поставить деревянные. Ездили отдыхать в другой город и там снимали квартиру, были деревянные окна. Мне очень понравились они, что я захотела их поставить себе. Подскажите, какую компанию лучше выбрать?
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