Окна
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Окна
Девочки, привет! Хочу у себя в квартире обновить окна. Сейчас стоят пластиковые, а я хочу поставить деревянные. Ездили отдыхать в другой город и там снимали квартиру, были деревянные окна. Мне очень понравились они, что я захотела их поставить себе. Подскажите, какую компанию лучше выбрать?
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