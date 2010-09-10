Сообщение klonik » Сегодня, 12:47

Девочки, привет! Хочу у себя в квартире обновить окна. Сейчас стоят пластиковые, а я хочу поставить деревянные. Ездили отдыхать в другой город и там снимали квартиру, были деревянные окна. Мне очень понравились они, что я захотела их поставить себе. Подскажите, какую компанию лучше выбрать?