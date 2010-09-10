Окна
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Окна
Девочки, привет! Хочу у себя в квартире обновить окна. Сейчас стоят пластиковые, а я хочу поставить деревянные. Ездили отдыхать в другой город и там снимали квартиру, были деревянные окна. Мне очень понравились они, что я захотела их поставить себе. Подскажите, какую компанию лучше выбрать?
Re: Окна
Привет, сейчас производителей деревянных окон очень много. Я вам рекомендую изучить лучше рейтинг. По крайней мере там можно приобрести будет качественные окна от самого лучшего производителя. Последнее время многие почему-то стали отказываться от пластиковых окон в пользу деревянных. У меня пока стоят пластиковые окна, но мы их недавно поставили. Хотя я бы сейчас тоже поставила деревянные, потом что всего скорее пластик при нагревании от солнца выделяет какие-то вещества. Которых нет в древесине, поэтому деревянные окна экологически чистый материал. Если правильно обработать прослужат много лет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей