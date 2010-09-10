Окна

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2231
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Вчера, 12:47

Девочки, привет! Хочу у себя в квартире обновить окна. Сейчас стоят пластиковые, а я хочу поставить деревянные. Ездили отдыхать в другой город и там снимали квартиру, были деревянные окна. Мне очень понравились они, что я захотела их поставить себе. Подскажите, какую компанию лучше выбрать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2229
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » Вчера, 20:36

Привет, сейчас производителей деревянных окон очень много. Я вам рекомендую изучить лучше рейтинг. По крайней мере там можно приобрести будет качественные окна от самого лучшего производителя. Последнее время многие почему-то стали отказываться от пластиковых окон в пользу деревянных. У меня пока стоят пластиковые окна, но мы их недавно поставили. Хотя я бы сейчас тоже поставила деревянные, потом что всего скорее пластик при нагревании от солнца выделяет какие-то вещества. Которых нет в древесине, поэтому деревянные окна экологически чистый материал. Если правильно обработать прослужат много лет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей