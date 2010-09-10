Сообщение klonik » Сегодня, 13:06

Всем привет, в какое онлайн-казино можно сыграть? Чтобы в случае выигрыша не было проблем с выигрышем, посоветуйте мне. Я люблю играть в слоты, рулетку и в карточные игры. Желательно, чтобы были такие игры.