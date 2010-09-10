Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2232
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:06

Всем привет, в какое онлайн-казино можно сыграть? Чтобы в случае выигрыша не было проблем с выигрышем, посоветуйте мне. Я люблю играть в слоты, рулетку и в карточные игры. Желательно, чтобы были такие игры.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:29

Привет, я могу посоветовать тебе казино BC Game. Тут очень много разных игр. Думаю, что ты сможешь найти для себя интересную. За первую регистрацию дают неплохой бонус, который потом в большинстве случаев отыгрывается. Я играю не часто, только когда есть время и желание. Вот недавно сделала ставку и выиграла. Сумма, конечно небольшая, но все равно ведь приятно получать. Выводила я выигрыш на криптокошелек. Выигрыш мой полностью был выплачен в течение нескольких часов.
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