Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2230
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:24

Девочки, добрый день! Вот уже несколько дней ломаю голову, какие меры профилактики гриппа лучше всего подходят для детей. В садике начался сезонный подъем инфекций, и хочется защитить малыша заранее. Может, кто-то делал прививку?
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