Сообщение klonik » Сегодня, 17:24

Девочки, добрый день! Вот уже несколько дней ломаю голову, какие меры профилактики гриппа лучше всего подходят для детей. В садике начался сезонный подъем инфекций, и хочется защитить малыша заранее. Может, кто-то делал прививку?