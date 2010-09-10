Подскажите
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Подскажите
Девочки, добрый день! Вот уже несколько дней ломаю голову, какие меры профилактики гриппа лучше всего подходят для детей. В садике начался сезонный подъем инфекций, и хочется защитить малыша заранее. Может, кто-то делал прививку?
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