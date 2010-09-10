Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2231
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:24

Девочки, добрый день! Вот уже несколько дней ломаю голову, какие меры профилактики гриппа лучше всего подходят для детей. В садике начался сезонный подъем инфекций, и хочется защитить малыша заранее. Может, кто-то делал прививку?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2229
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:46

Привет! Я недавно тоже переживала из-за этого с сыном. Очень важно в сезон обратить внимание на профилактику. Мы выбрали ультрикс вакцина от гриппа, так как она часто упоминается среди самых современных и эффективных решений. Врач сказал, что она подходит и малышам. Обязательно уточните, что подходит именно вашему ребенку, ну и соблюдайте стандартные меры: мытье рук, витамины и теплая одежда.
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