Подскажите
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Подскажите
Девочки, добрый день! Вот уже несколько дней ломаю голову, какие меры профилактики гриппа лучше всего подходят для детей. В садике начался сезонный подъем инфекций, и хочется защитить малыша заранее. Может, кто-то делал прививку?
Re: Подскажите
Привет! Я недавно тоже переживала из-за этого с сыном. Очень важно в сезон обратить внимание на профилактику. Мы выбрали ультрикс вакцина от гриппа, так как она часто упоминается среди самых современных и эффективных решений. Врач сказал, что она подходит и малышам. Обязательно уточните, что подходит именно вашему ребенку, ну и соблюдайте стандартные меры: мытье рук, витамины и теплая одежда.
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