Покупка туи
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Покупка туи
Доброе утро! Ищу советы по ландшафтному дизайну - хотим с мужем засадить часть дачи хвойными растениями. Кто умеет обращаться с туями? И где в Москве или области можно заказать их так, чтобы позже не было проблем с ростом и уходом за ними?
Re: Покупка туи
Рекомендую обратиться в проверенный питомник: недавно приобретала у них тую для дачного участка, там очень широкий ассортимент и приемлемые цены. Саженцы прекрасно прижились. Понравилась высокая компетентность сотрудников, которые проконсультировали по всем вопросам. Плюс - они сами доставляют растения, что очень удобно. Вот их сайт https://thujas.ru/ , там найдете все необходимые контакты!
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