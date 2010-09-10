Покупка туи

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2229
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка туи

Сообщение zevc » Вчера, 21:06

Доброе утро! Ищу советы по ландшафтному дизайну - хотим с мужем засадить часть дачи хвойными растениями. Кто умеет обращаться с туями? И где в Москве или области можно заказать их так, чтобы позже не было проблем с ростом и уходом за ними?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2231
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка туи

Сообщение klonik » Вчера, 22:16

Рекомендую обратиться в проверенный питомник: недавно приобретала у них тую для дачного участка, там очень широкий ассортимент и приемлемые цены. Саженцы прекрасно прижились. Понравилась высокая компетентность сотрудников, которые проконсультировали по всем вопросам. Плюс - они сами доставляют растения, что очень удобно. Вот их сайт https://thujas.ru/ , там найдете все необходимые контакты!
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