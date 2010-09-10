Сообщение zevc » Вчера, 21:06

Доброе утро! Ищу советы по ландшафтному дизайну - хотим с мужем засадить часть дачи хвойными растениями. Кто умеет обращаться с туями? И где в Москве или области можно заказать их так, чтобы позже не было проблем с ростом и уходом за ними?