Покупка аккаунтов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2232
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка аккаунтов

Сообщение klonik » Сегодня, 10:39

Покупка аккаунтов интересует. Где безопасно это можно производить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2231
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка аккаунтов

Сообщение zevc » Сегодня, 10:41

Рекомендую ознакомиться со статьей http://wordexpert.ru/page/obzor-sajta-l ... nyh-sdelok в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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