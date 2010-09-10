Витамины
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Витамины
Кому курс витаминов осенью/весной помогает поддерживать иммунитет? Второй год мучаюсь, сопли проходят на неделю и все по новой. Больничный не возьмешь, коллеги косо смотрят. Мама говорит, что нужно иммунитет укреплять, попить витаминки какие-нибудь.
Re: Витамины
В целом да, витамины купить и пропить не помешает, если у вас и впрямь такая беда. Только выбирайте витамины, которые именно на поддержку иммунитета направлены. Лично мне нравятся те, что из древесных грибов сделаны – в возможностях грибов уже ранее убедилась. Грибы, кстати, отдельно можно купить и заваривать. Не вкусно, зато очень помогает, буквально через неделю уже результат.
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