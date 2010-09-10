Сообщение zevc » Сегодня, 17:33

Кому курс витаминов осенью/весной помогает поддерживать иммунитет? Второй год мучаюсь, сопли проходят на неделю и все по новой. Больничный не возьмешь, коллеги косо смотрят. Мама говорит, что нужно иммунитет укреплять, попить витаминки какие-нибудь.