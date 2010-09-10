Витамины

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2233
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Витамины

Сообщение zevc » Сегодня, 17:33

Кому курс витаминов осенью/весной помогает поддерживать иммунитет? Второй год мучаюсь, сопли проходят на неделю и все по новой. Больничный не возьмешь, коллеги косо смотрят. Мама говорит, что нужно иммунитет укреплять, попить витаминки какие-нибудь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2234
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Витамины

Сообщение klonik » Сегодня, 19:26

В целом да, витамины купить и пропить не помешает, если у вас и впрямь такая беда. Только выбирайте витамины, которые именно на поддержку иммунитета направлены. Лично мне нравятся те, что из древесных грибов сделаны – в возможностях грибов уже ранее убедилась. Грибы, кстати, отдельно можно купить и заваривать. Не вкусно, зато очень помогает, буквально через неделю уже результат.
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