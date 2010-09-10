Сообщение zevc » Сегодня, 19:06

Привет всем! Искала информацию о Кубачинском серебре, хочется узнать, какую ценовую категорию там можно ожидать. Есть ли доступные варианты для подарков? И действительно ли качество на высоте, или это просто реклама?