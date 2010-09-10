Серебряные изделия

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2235
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Серебряные изделия

Сообщение zevc » 22 янв 2025, 19:06

Привет всем! Искала информацию о Кубачинском серебре, хочется узнать, какую ценовую категорию там можно ожидать. Есть ли доступные варианты для подарков? И действительно ли качество на высоте, или это просто реклама?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2237
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Серебряные изделия

Сообщение klonik » 22 янв 2025, 19:38

Всем привет! Разумеется, Кубачинское серебро - это не только привлекательный дизайн, но и высокая степень качества. Здесь на сайте https://kybachi.ru есть изделия в самых разных ценовых категориях, что позволяет найти хороший вариант для подарка. Вы можете выбрать как более доступные, так и элитные варианты для особых случаев. Не стоит забывать и о том, что это изделия ручной работы, и каждая вещь уникальна!
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Jararaka
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 20 сен 2015, 16:12
Откуда: Советский Союз

Re: Серебряные изделия

Сообщение Jararaka » Сегодня, 06:03

Судя по количеству и разнообразию вопросов, Zevs - исключительно тупое существо.
Научитесь красить небо в синий цвет.
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