Серебряные изделия
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Серебряные изделия
Привет всем! Искала информацию о Кубачинском серебре, хочется узнать, какую ценовую категорию там можно ожидать. Есть ли доступные варианты для подарков? И действительно ли качество на высоте, или это просто реклама?
Re: Серебряные изделия
Всем привет! Разумеется, Кубачинское серебро - это не только привлекательный дизайн, но и высокая степень качества. Здесь на сайте https://kybachi.ru есть изделия в самых разных ценовых категориях, что позволяет найти хороший вариант для подарка. Вы можете выбрать как более доступные, так и элитные варианты для особых случаев. Не стоит забывать и о том, что это изделия ручной работы, и каждая вещь уникальна!
Re: Серебряные изделия
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