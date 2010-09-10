Сообщение klonik » Вчера, 22:58

Привет всем! Собралась покупать машину, но знаний на этот счет маловато. Слышала, что HAVAL делает неплохие автомобили, но хотелось бы основательнее узнать об их преимуществах и возможных подводных камнях. Кто-то уже катался на них?