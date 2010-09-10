Покупка авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2235
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 22:58

Привет всем! Собралась покупать машину, но знаний на этот счет маловато. Слышала, что HAVAL делает неплохие автомобили, но хотелось бы основательнее узнать об их преимуществах и возможных подводных камнях. Кто-то уже катался на них?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2234
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 23:14

Здравствуй! Я долго сомневалась, но в итоге приобрела HAVAL у дилера в Воронеже, сайт https://ringauto-havalpro.ru . Автомобиль впечатлил надежностью и функциональностью, особенно для нашего климата. Покупка прошла гладко, менеджеры были на высоте - приветливые и компетентные. Несколько месяцев вождения показали, что это отличный выбор, и я не пожалела.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей