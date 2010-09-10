Покупка авто
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Покупка авто
Привет всем! Собралась покупать машину, но знаний на этот счет маловато. Слышала, что HAVAL делает неплохие автомобили, но хотелось бы основательнее узнать об их преимуществах и возможных подводных камнях. Кто-то уже катался на них?
Re: Покупка авто
Здравствуй! Я долго сомневалась, но в итоге приобрела HAVAL у дилера в Воронеже, сайт https://ringauto-havalpro.ru . Автомобиль впечатлил надежностью и функциональностью, особенно для нашего климата. Покупка прошла гладко, менеджеры были на высоте - приветливые и компетентные. Несколько месяцев вождения показали, что это отличный выбор, и я не пожалела.
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