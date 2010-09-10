Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Всем привет! Недавно задумалась о том, как сделать так, чтобы моя группа во ВКонтакте выглядела более популярной. Может быть, у кого-то есть опыт в бесплатной накрутке лайков и подписчиков? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.