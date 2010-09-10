Накрутка для ВКонтакте
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Накрутка для ВКонтакте
Всем привет! Недавно задумалась о том, как сделать так, чтобы моя группа во ВКонтакте выглядела более популярной. Может быть, у кого-то есть опыт в бесплатной накрутке лайков и подписчиков? Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
Re: Накрутка для ВКонтакте
Приветствую! Я нашла отличный сайт, который должен вам помочь https://anyboost.app . Он позволяет бесплатно накрутить лайки и подписчиков на вашу страницу в ВКонтакте. Недавно сама пользовалась этим сервисом – очень удобно и без лишних заморочек. Сервис действительно продвигает, и даже удалось наладить активность на своей страничке. А еще радует, что привлечение подписчиков и лайков не занимает много времени.
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