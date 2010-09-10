Подскажите
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Подскажите
Коллеги, кто знает, как заказать бригаду для укладки плитки или ремонта санузла? Пока не удалось найти тех, кто устраивает по цене и качеству. Может, знаете хорошие площадки для поиска мастеров?
Re: Подскажите
Привет! Мы тоже подыскивали мастеров для укладки плитки, и я хочу посоветовать сайт где находится биржа профессионалов. Здесь удобно оставить запрос, а исполнители сами предложат свои варианты. Вот мы так познакомились с потрясающей бригадой, которая всё сделала аккуратно и точно в срок. Очень радует, что нет посредников, общение идёт напрямую.
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