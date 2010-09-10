Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:58

Коллеги, кто знает, как заказать бригаду для укладки плитки или ремонта санузла? Пока не удалось найти тех, кто устраивает по цене и качеству. Может, знаете хорошие площадки для поиска мастеров?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:36

Привет! Мы тоже подыскивали мастеров для укладки плитки, и я хочу посоветовать сайт где находится биржа профессионалов. Здесь удобно оставить запрос, а исполнители сами предложат свои варианты. Вот мы так познакомились с потрясающей бригадой, которая всё сделала аккуратно и точно в срок. Очень радует, что нет посредников, общение идёт напрямую.
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