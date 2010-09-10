Сообщение klonik » Сегодня, 12:58

Коллеги, кто знает, как заказать бригаду для укладки плитки или ремонта санузла? Пока не удалось найти тех, кто устраивает по цене и качеству. Может, знаете хорошие площадки для поиска мастеров?