Сообщение klonik » Сегодня, 13:17

Дорогие коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать недорогое и эффективное лекарство от кашля, как для взрослых, так и для детей? Интересует не очень дорогое средство, которое будет удобно в применении.