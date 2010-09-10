Подскажите
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Подскажите
Дорогие коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать недорогое и эффективное лекарство от кашля, как для взрослых, так и для детей? Интересует не очень дорогое средство, которое будет удобно в применении.
Re: Подскажите
Привет! Я недавно искала что-то подобное и могу порекомендовать сайт rengalin.ru. Там можно найти таблетки от кашля, которые подходят для использования всей семьей, начиная с возраста от 3 лет. Препараты эффективны против разных типов кашля, что делает их универсальным решением.
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