Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:17

Дорогие коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где можно заказать недорогое и эффективное лекарство от кашля, как для взрослых, так и для детей? Интересует не очень дорогое средство, которое будет удобно в применении.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:07

Привет! Я недавно искала что-то подобное и могу порекомендовать сайт rengalin.ru. Там можно найти таблетки от кашля, которые подходят для использования всей семьей, начиная с возраста от 3 лет. Препараты эффективны против разных типов кашля, что делает их универсальным решением.
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