Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:33

Хорошего настроения! Давно подумываю заняться шитьем, но совсем ничего не понимаю в выборе швейной техники. Кто знает, где в Екатеринбурге продаются хорошие машинки с доставкой?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:24

Добрый день! Очень советую интернет-магазин https://shveiburg.ru . Отличный ассортимент швейных машин и оверлоков с подробными описаниями. Недавно покупала там машинку, все прошло идеально. Удобный сайт, информативные карточки товаров, а доставка удивила скоростью - уже через три дня моя машинка была у меня дома. В общем, очень довольна!
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