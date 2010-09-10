Подскажите
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Подскажите
Хорошего настроения! Давно подумываю заняться шитьем, но совсем ничего не понимаю в выборе швейной техники. Кто знает, где в Екатеринбурге продаются хорошие машинки с доставкой?
Re: Подскажите
Добрый день! Очень советую интернет-магазин https://shveiburg.ru . Отличный ассортимент швейных машин и оверлоков с подробными описаниями. Недавно покупала там машинку, все прошло идеально. Удобный сайт, информативные карточки товаров, а доставка удивила скоростью - уже через три дня моя машинка была у меня дома. В общем, очень довольна!
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