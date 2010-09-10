Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:16

Ребят, может кто-то сориентировать, как и где заказать низкокалорийные комплексы питания? Говорят, что есть сервисы готовой еды с учётом КЖБУ. Знакомо?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:06

Здравствуйте! Да, есть такие, например, сервис доставки готовой еды левел китчен . Во всех блюдах у них подсчитаны калории, выверен состав белков, жиров и углеводов. Меню составляет диетолог, что тоже немаловажно. Повара – волшебники, всегда блюда интересные, красивые, аппетитные. Для людей, придерживающихся здорового питания, это просто находка!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей