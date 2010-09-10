Подскажите
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Подскажите
Ребят, может кто-то сориентировать, как и где заказать низкокалорийные комплексы питания? Говорят, что есть сервисы готовой еды с учётом КЖБУ. Знакомо?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Да, есть такие, например, сервис доставки готовой еды левел китчен . Во всех блюдах у них подсчитаны калории, выверен состав белков, жиров и углеводов. Меню составляет диетолог, что тоже немаловажно. Повара – волшебники, всегда блюда интересные, красивые, аппетитные. Для людей, придерживающихся здорового питания, это просто находка!
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