Экскурсии в Казани

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Экскурсии в Казани

Сообщение zevc » Вчера, 17:02

С какого возраста стоит брать детей на экскурсии по Казани? Нашим шесть и восемь, на выходные хотим с мужем съездить город посмотреть, не знаем брать детей или бабушкам оставить. Сами в Казани еще ни разу не были, что там вообще интересного?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2242
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Экскурсии в Казани

Сообщение klonik » Вчера, 21:20

Автор, смотрите детские экскурсии в Казани, там есть такие – дети точно оценят, тем более, что в их возрасте как раз максимальное любопытство к окружающему миру просыпается. Я со своими первый раз была когда им было по пять. Не впечатлились, только театр понравился кукольный, но и то оценивали с детской стороны. А в семь лет прямо все рассматривали, до сих пор поездку вспоминают.
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