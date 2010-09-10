Экскурсии в Казани
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Экскурсии в Казани
С какого возраста стоит брать детей на экскурсии по Казани? Нашим шесть и восемь, на выходные хотим с мужем съездить город посмотреть, не знаем брать детей или бабушкам оставить. Сами в Казани еще ни разу не были, что там вообще интересного?
Re: Экскурсии в Казани
Автор, смотрите детские экскурсии в Казани, там есть такие – дети точно оценят, тем более, что в их возрасте как раз максимальное любопытство к окружающему миру просыпается. Я со своими первый раз была когда им было по пять. Не впечатлились, только театр понравился кукольный, но и то оценивали с детской стороны. А в семь лет прямо все рассматривали, до сих пор поездку вспоминают.
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