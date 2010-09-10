Сообщение zevc » Вчера, 17:02

С какого возраста стоит брать детей на экскурсии по Казани? Нашим шесть и восемь, на выходные хотим с мужем съездить город посмотреть, не знаем брать детей или бабушкам оставить. Сами в Казани еще ни разу не были, что там вообще интересного?