Как рассчитать перевозку груза Москва-Рязань?
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Как рассчитать перевозку груза Москва-Рязань?
Приветствую.
В какую транспортную компанию вы обращались за перевозкой груза большого размера (500+ кг.)? Можете подсказать, как правильно рассчитать перевозку груза весом 1.4 тонны по направлению Москва-Рязань? И в какую транспортную компанию лучше обратиться, чтобы перевезли аккуратно и по адекватной цене? По «ЛогистикАвто» отзывы есть?
В какую транспортную компанию вы обращались за перевозкой груза большого размера (500+ кг.)? Можете подсказать, как правильно рассчитать перевозку груза весом 1.4 тонны по направлению Москва-Рязань? И в какую транспортную компанию лучше обратиться, чтобы перевезли аккуратно и по адекватной цене? По «ЛогистикАвто» отзывы есть?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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