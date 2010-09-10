Как рассчитать перевозку груза Москва-Рязань?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как рассчитать перевозку груза Москва-Рязань?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:31

Приветствую.
В какую транспортную компанию вы обращались за перевозкой груза большого размера (500+ кг.)? Можете подсказать, как правильно рассчитать перевозку груза весом 1.4 тонны по направлению Москва-Рязань? И в какую транспортную компанию лучше обратиться, чтобы перевезли аккуратно и по адекватной цене? По «ЛогистикАвто» отзывы есть?
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