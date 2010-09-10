Сообщение klonik » Вчера, 23:07

Подскажите, какой кирпич лучше использовать для возведения стен в двухэтажном частном доме? Мы с мужем купили дом и собрались делать там ремонт, вот нужно возвести стены. А какой кирпич лучше использовать не знаю. Подскажите?