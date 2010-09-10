Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2243
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:07

Подскажите, какой кирпич лучше использовать для возведения стен в двухэтажном частном доме? Мы с мужем купили дом и собрались делать там ремонт, вот нужно возвести стены. А какой кирпич лучше использовать не знаю. Подскажите?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2242
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:24

Не знаю, как другие, но мы стены возводили из кирпича М-150. Если хотите, то более подробно о нем можно узнать тут https://software-expert.ru/2022/04/22/h ... icha-m150/ . Он очень хороший, с ним работать вообще не сложно. При чем его можно использовать вообще даже для облицовки. В общем, есть такой кирпич пустотелый и полнотелый. Вы сами уж смотрите какой вам лучше всего нужен. Но имейте в виду, что полнотелый кирпич стоит дешевле, но он и по качеству будет лучше. Есть, конечно и другие кирпичи и вообще можно использовать для стен блок стенный. Но как правило все-таки кирпич более эффективный. Проконсультируйтесь насчет этого со специалистами.
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