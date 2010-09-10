Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Всем привет! Буду рада если вы мне дадите советы по поводу гипсовой штукатурки. Как выбрать хороший строительный материал, на что лучше всего обратить внимание? Может быть, кто-то работает в отделке и мне может посоветовать?