Гипсовая штукатурка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Гипсовая штукатурка
Всем привет! Буду рада если вы мне дадите советы по поводу гипсовой штукатурки. Как выбрать хороший строительный материал, на что лучше всего обратить внимание? Может быть, кто-то работает в отделке и мне может посоветовать?
Re: Гипсовая штукатурка
Привет, сейчас такой выбор гипсовой штукатурки, что нелегко определиться какую лучше всего выбрать. Я тебя прекрасно понимаю, потому что сами мы, когда делали ремонт определиться не могли долго. Мне кажется вам поможет вот эта статья https://oknaidveri-zd.ru/gipsovaya-shtu ... oskve.html . Думаю, что она все-таки подскажет вам как выбрать правильно гипсовую штукатурку и где ее приобрести в Москве. Если честно, то мы с мужем заказывали все строительные материалы через интернет. Потому что удобно, самим не нужно ничего загружать и выгружать. Все это сделают за вас курьеры, что очень удобно. Сейчас даже строительные материалы продаются через интернет и купить их так не проблема.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей