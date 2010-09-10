Гипсовая штукатурка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2244
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гипсовая штукатурка

Сообщение zevc » Сегодня, 11:37

Всем привет! Буду рада если вы мне дадите советы по поводу гипсовой штукатурки. Как выбрать хороший строительный материал, на что лучше всего обратить внимание? Может быть, кто-то работает в отделке и мне может посоветовать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гипсовая штукатурка

Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Привет, сейчас такой выбор гипсовой штукатурки, что нелегко определиться какую лучше всего выбрать. Я тебя прекрасно понимаю, потому что сами мы, когда делали ремонт определиться не могли долго. Мне кажется вам поможет вот эта статья https://oknaidveri-zd.ru/gipsovaya-shtu ... oskve.html . Думаю, что она все-таки подскажет вам как выбрать правильно гипсовую штукатурку и где ее приобрести в Москве. Если честно, то мы с мужем заказывали все строительные материалы через интернет. Потому что удобно, самим не нужно ничего загружать и выгружать. Все это сделают за вас курьеры, что очень удобно. Сейчас даже строительные материалы продаются через интернет и купить их так не проблема.
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