Сообщение klonik » Сегодня, 13:08

Всем привет! Мы с семьей строим дом под Казанью и хотим уже сейчас все подготовить для комфортной жизни зимой. Нам нужен монтаж теплого пола. Кто может порекомендовать проверенных мастеров по подобным работам?