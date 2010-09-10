Монтаж теплого пола

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монтаж теплого пола

Сообщение klonik » Сегодня, 13:08

Всем привет! Мы с семьей строим дом под Казанью и хотим уже сейчас все подготовить для комфортной жизни зимой. Нам нужен монтаж теплого пола. Кто может порекомендовать проверенных мастеров по подобным работам?
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