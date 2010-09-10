Монтаж теплого пола

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монтаж теплого пола

Сообщение klonik » Вчера, 13:08

Всем привет! Мы с семьей строим дом под Казанью и хотим уже сейчас все подготовить для комфортной жизни зимой. Нам нужен монтаж теплого пола. Кто может порекомендовать проверенных мастеров по подобным работам?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2245
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Монтаж теплого пола

Сообщение zevc » Вчера, 20:06

Приветствую! Монтаж теплого пола в доме стал для нас настоящим спасением в холодное время года. Мы не первый год об этом мечтали и наконец решились. По совету друзей обратились на сайт https://stroyklim.com/kazan/montazh-teplogo-pola/ . Работы выполнены качественно и в срок, а профессиональные советы помогли определиться с лучшим вариантом для нашего дома. Теперь зима проходит незаметно и без лишних забот.
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