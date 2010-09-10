Покупка аккаунтов

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка аккаунтов

Сообщение klonik » Сегодня, 13:47

Здравствуйте, любители игр! Мой парень никак не решится на покупку аккаунта, хотя давно мечтает. Хотелось бы узнать, не разочаровал ли кого-то этот процесс или платформа.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2244
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка аккаунтов

Сообщение zevc » Сегодня, 14:26

Приветик! Покупка аккаунта - процесс ответственный, но интересный. На Lolzteam Market предлагают разнообразие и свежие решения для любой игры. Главное правило: всегда тщательно выбирайте продавца и, конечно, не забывайте проверять рейтинг и отзывы. Не забудьте, что статья по ссылке https://govoritmoskva.ru/news/439324/ обязательно ответит на многие вопросы и развеет сомнения. Внимательность и осторожность - ваши лучшие друзья!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей