Процесс нанесения ППУ изоляции на трубы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2246
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Процесс нанесения ППУ изоляции на трубы

Сообщение zevc » Сегодня, 11:12

Процесс нанесения ППУ изоляции на трубы интересует. Где про него можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2247
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Процесс нанесения ППУ изоляции на трубы

Сообщение klonik » Сегодня, 11:16

Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://the-master.ru/poleznoe/process- ... komendacii по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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