Дизайн мест общего пользования
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Дизайн мест общего пользования
Я, конечно далека от дизайна МОП, но мне очень интересно кто его делает? Ведь он как бы это странно не звучало, влияет на быт и жизнь людей. Я бы хотела больше узнать об этом, может вы мне расскажете про дизайн МОП? Буду вам признательна за информацию.
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