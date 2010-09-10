Дизайн мест общего пользования

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн мест общего пользования

Сообщение klonik » Сегодня, 14:03

Я, конечно далека от дизайна МОП, но мне очень интересно кто его делает? Ведь он как бы это странно не звучало, влияет на быт и жизнь людей. Я бы хотела больше узнать об этом, может вы мне расскажете про дизайн МОП? Буду вам признательна за информацию.
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