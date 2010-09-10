Сообщение klonik » Сегодня, 14:03

Я, конечно далека от дизайна МОП, но мне очень интересно кто его делает? Ведь он как бы это странно не звучало, влияет на быт и жизнь людей. Я бы хотела больше узнать об этом, может вы мне расскажете про дизайн МОП? Буду вам признательна за информацию.