Дизайн мест общего пользования

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2251
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн мест общего пользования

Сообщение klonik » Вчера, 14:03

Я, конечно далека от дизайна МОП, но мне очень интересно кто его делает? Ведь он как бы это странно не звучало, влияет на быт и жизнь людей. Я бы хотела больше узнать об этом, может вы мне расскажете про дизайн МОП? Буду вам признательна за информацию.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн мест общего пользования

Сообщение zevc » Вчера, 21:07

Насколько мне известно дизайн МОП делают специальные компании у которых есть на это разрешение. Я думаю, что дизайн общественных пространства представляет собой область, которая влияет на быт и взаимодействие людей как в городах, так и за их пределами. Это не просто процесс оформления подъезда или парковочной зоны около дома, а целое создание уникальных, функциональных зон. Ведь учитывается все, даже заботятся о детских площадках и ее оформления. Чтобы было как можно комфортнее жить. А дизайном МОП занимаются специальные дизайнерские студии с необходимым разрешением.
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