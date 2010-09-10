Продвижение в интернете
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Продвижение в интернете
Посоветуйте рекламное агентство, которое возьмется за маленькое производство. У нас домашняя сыроварня, очень хотим дорасти до больших объемов, но для этого нужны клиенты. Сыр у нас разнообразный, хороший, есть все сертификаты.
Re: Продвижение в интернете
Лучше, чем тут https://qwer.agency/uslugi/reklama-v-in ... ie-biznesa , вам никто рекламу не сделает. Мы когда только открывались – сфера красоты, если это имеет значение, - то на рекламу особо не рассчитывали. В агентстве акция просто проходила, вот и пошли к ним, чтобы сэкономить. По итогу пришлось ввести предзапись и нанять еще двух мастеров. Умеют они рекламу качественно делать, так, что клиенты прямо потоком идут.
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