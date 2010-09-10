Продвижение в интернете

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2251
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Продвижение в интернете

Сообщение klonik » Вчера, 18:05

Посоветуйте рекламное агентство, которое возьмется за маленькое производство. У нас домашняя сыроварня, очень хотим дорасти до больших объемов, но для этого нужны клиенты. Сыр у нас разнообразный, хороший, есть все сертификаты.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Продвижение в интернете

Сообщение zevc » Вчера, 21:23

Лучше, чем тут https://qwer.agency/uslugi/reklama-v-in ... ie-biznesa , вам никто рекламу не сделает. Мы когда только открывались – сфера красоты, если это имеет значение, - то на рекламу особо не рассчитывали. В агентстве акция просто проходила, вот и пошли к ним, чтобы сэкономить. По итогу пришлось ввести предзапись и нанять еще двух мастеров. Умеют они рекламу качественно делать, так, что клиенты прямо потоком идут.
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