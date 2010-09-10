Сообщение klonik » Вчера, 18:05

Посоветуйте рекламное агентство, которое возьмется за маленькое производство. У нас домашняя сыроварня, очень хотим дорасти до больших объемов, но для этого нужны клиенты. Сыр у нас разнообразный, хороший, есть все сертификаты.