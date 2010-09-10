Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:10

Нужен станок балансировочный для высококачественной динамической балансировки турбин. Подскажите, к кому с таким вопросом я могу обратиться? Какая компания может предложить такой станок? Буду рада, если вы мне подскажите к кому обратиться.
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