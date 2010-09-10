Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2251
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:10

Нужен станок балансировочный для высококачественной динамической балансировки турбин. Подскажите, к кому с таким вопросом я могу обратиться? Какая компания может предложить такой станок? Буду рада, если вы мне подскажите к кому обратиться.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2250
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:28

Обратитесь в компанию «Робалс», они производят и продают балансировочные станки для турбин. У компании довольно-таки выгодные цены на балансировочное оборудование. Так как они от производителя, то наценки никакой нет. Поэтому напрямую покупать выгоднее все равно. Мы приобретали станок БС-44-5000S. Такой нам и требовался, в своей работе он нас полностью устраивает. Вам тоже рекомендую проконсультироваться со специалистами, чтобы те подсказали какой вам больше всего станок подойдет. Потому что в ассортименте у них очень много станков.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя