Сообщение klonik » Вчера, 18:10

Нужен станок балансировочный для высококачественной динамической балансировки турбин. Подскажите, к кому с таким вопросом я могу обратиться? Какая компания может предложить такой станок? Буду рада, если вы мне подскажите к кому обратиться.