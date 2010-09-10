Подскажите
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Подскажите
Нужен станок балансировочный для высококачественной динамической балансировки турбин. Подскажите, к кому с таким вопросом я могу обратиться? Какая компания может предложить такой станок? Буду рада, если вы мне подскажите к кому обратиться.
Re: Подскажите
Обратитесь в компанию «Робалс», они производят и продают балансировочные станки для турбин. У компании довольно-таки выгодные цены на балансировочное оборудование. Так как они от производителя, то наценки никакой нет. Поэтому напрямую покупать выгоднее все равно. Мы приобретали станок БС-44-5000S. Такой нам и требовался, в своей работе он нас полностью устраивает. Вам тоже рекомендую проконсультироваться со специалистами, чтобы те подсказали какой вам больше всего станок подойдет. Потому что в ассортименте у них очень много станков.
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