Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, я знаю, что настоящая баня должна быть из дерева. Но сейчас так много новых материалов, что мне кажется вообще баню можно поставить экономично. Что вы думаете насчет бани из газобетона? Стоит ставить такую или нет?
Re: Подскажите
Добрый день, сейчас многие строят такую баню, потому что очень выгодно и быстро. Практически после строительства баней уже можно пользоваться. А по стоимости она обходится гораздо дешевле деревянной. Ну и самое главное преимущества бани из газобетона ее негорючесть, в отличие от многих других материалов. Я вам могу посоветовать баню из газобетона заказать тут https://www.domicomfort.ru/. В компании даже можно заказать проект бани у дизайнера, а опытные мастера ее возведут качественно в самые короткие сроки. В общем, если вам интересно, то я рекомендую обратиться вам за подробностями к менеджеру компании.
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