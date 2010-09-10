Сообщение zevc » Вчера, 22:21

Здравствуйте, я знаю, что настоящая баня должна быть из дерева. Но сейчас так много новых материалов, что мне кажется вообще баню можно поставить экономично. Что вы думаете насчет бани из газобетона? Стоит ставить такую или нет?