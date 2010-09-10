Работа с электронными таблицами Microsoft Excel

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2252
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Работа с электронными таблицами Microsoft Excel

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Добрый вечер. В моей профессиональной деятельности часто приходится сталкиваться с электронными таблицами. Хотелось бы усовершенствовать свои навыки в Excel, чтобы повысить эффективность работы. Где можно найти материалы для обучения, которые действительно помогут?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2251
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Работа с электронными таблицами Microsoft Excel

Сообщение zevc » 5 минут назад

Приветствую! На днях я обнаружила отличный ресурс для обучения работе с Excel, который называется https://progorod43.ru/vebinar-po-eksel . Вебинар подробно описывает как простые, так и сложные функции. Он охватывает различные аспекты работы с таблицами, начиная от формул и заканчивая визуализацией данных. Это значительно улучшило мои навыки и теперь я легко справляюсь со сложными отчетами и анализом данных. Безусловно, стоит ознакомиться и увереннее чувствовать себя в профессии!
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